تشييع جثمان إيناس النجار بصفاقس في تونس| شاهد

شيعت جنازة الفنانة الراحلة إيناس النجار في بلدها بصفاقس تونس بعد وفاتها في مصر منذ يومين وسفر الجثمان إلى الخارج.

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جنازة إيناس النجار

ونشرت الفنانة منة جلال فيديو لتشييع الجنازة في تونس وسط عائلتها ومحبيها عبر حسابها على فيسبوك.

أعلنت الفنانة هايدي سليم وفاة الفنانة إيناس النجار، بعد صراع طويل مع المرض.

كتبت "سليم"، عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت قد دخلت الفنانة إيناس النجار في غيبوبة تامة بسبب إصابتها بتسمم الدم نتيجةً لانفجار المرارة وتم وضعها على أجهزة التنفس لإنقاذها، ولكنها لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها الصحية حتى وافتها المنية اليوم