مرموش يسجل.. مانشستر سيتي يفوز على على ليستر بثنائية في البريميرليج

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة 30 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر



وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق جاك جيريليش وعمر مرموش في الدقيقتين 2، 29.



ويُعد هذا الهدف هو الخامس للدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:



حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: نونيز - دياز - جفارديول - أورايلي.

خط الوسط: جونزاليز - جوندوجان - سافينيو - دوكو - جريليش.

خط الهجوم: عمر مرموش.



وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز 19 برصيد 17 نقطة.