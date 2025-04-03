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لديه حس هجومي جيد.. جوارديولا يتغزل في النجم المصري مرموش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لديه حس هجومي جيد.. جوارديولا يتغزل في النجم المصري مرموش

مرموش
مرموش
ميرنا محمود

نشر هشام حنفي نجم الأهلي السابق تصريحات جوارديولا بشأن نجم مانشستر سيتي عمر مرموش  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال جوارديولا: يتمتع مرموش بحس هجومي جيد، وأرقام جيدة على الرغم من فترة وجوده القصيرة معنا، يتميز بالديناميكية، ويضغط بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا من أجله".

وفاز فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة 30 بالدوري الإنجليزي الممتاز.


نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر 

وجاءت ثنائية مانشستر سيتي عن طريق جاك جيريليش وعمر مرموش في الدقيقتين 2، 29.

ويُعد هذا الهدف هو الخامس للدولي المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي في بطولة الدوري منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.


وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون
خط الدفاع: نونيز - دياز - جفارديول - أورايلي.
خط الوسط: جونزاليز - جوندوجان - سافينيو - دوكو - جريليش.
خط الهجوم: عمر مرموش.


وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق ليستر سيتي في المركز 19 برصيد 17 نقطة.

مرموش عمر مرموش مانشستر سيتي فوز مانشيستر سيتي

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