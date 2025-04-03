الحذاء الذهبي يقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك رغم عدم تسجيله خلال مباراة إيفرتون التي جمعتهما ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وغاب محمد صلاح عن التسجيل في مباراة ليفربول وإيفرتون التي جمعت بين الفريقين، الأربعاء، لحساب الجولة الـ30، على ملعب آنفيلد.

وواصل فريق ليفربول انتصاراته بعد الفوز على نظيره إيفرتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

والتقى ليفربول مع إيفرتون، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة البريميرليج.

وسجل هدف الفوز لـ ليفربول ديوجو جوتا في الدقيقة 57، بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف المرمى، بعد مرواغة لدفاع إيفرتون.

وحاول بعدها فريق إيفرتون من إدراك هدف التعادل ولكن دون جدوى وسط استبسال من دفاع ليفربول.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 معززًا صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 34 في المركز الـ15.