عمرو الدردير: عاجل ورسمي.. زيزو زملكاوي خلاص

أعلن الاعلامي عمرو الدردير عن مفاجأة نارية بشأن إتمام صفقة تجديد أحمد سيد زيزو للزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:عااااااااااااااااااجل ورسمي وفهمي ونظمي زيزو زملكاوي خلاص.

وكان قد علق خبير اللوائح عامر العمايرة علي عدم وجود بند في عقد زيزو بحصوله على مكافآت في حالة الفوز بالكونفدرالية.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏فى عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك لا يوجد مكافأة للحصول على كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولكن يحصل على مكافأة 3 ملايين و333 ألف جنيه إذا حصل الفريق على دوري أبطال أفريقيا.

والد زيزو يكشف موقفة من الانضمام للاهلي

وقال مصطفى زيزو، في تصريحات صحفية، إنه خلال الأيام الماضية ترددت الكثير من الأقاويل بشان انضمامه للأهلي، أو تجديده مع الزمالك أو الحصول على شيك من النادي الأهلي مؤكدا أن “الموضوع زاد عن حده”.

وطالب الجميع بتحري الدقة والمصداقية في الأنباء التي يتم تداولها عن نجله.