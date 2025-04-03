موعد مباراة الزمالك القادمة أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

تحظى مباريات الزمالك بمتابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، مما يجعل لقاءه المرتقب مع مودرن سبورت محط أنظار عشاق كرة القدم. ويسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول في البطولة، بعدما خاض مباراتين لم يتمكن خلالهما من تحقيق الانتصار، مكتفيًا بتعادل وخسارة، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

أما فريق مودرن سبورت، فيحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، مما يجعله يدخل اللقاء بطموح تعزيز موقفه في المجموعة. ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لضمان فرصته في الاستمرار بالمنافسة على البطولة، خاصة أنه يسعى لاستعادة الثقة بعد نتائجه الأخيرة في البطولة.

ويعد اللقاء فرصة مثالية للزمالك لتعديل مساره في البطولة، حيث يأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من آماله في التأهل إلى الأدوار المقبلة. من جهته، يسعى مودرن سبورت لاستثمار تفوقه النسبي في الترتيب وحصد نقاط جديدة تدعم مشواره في البطولة.

المباراة المرتقبة ستشهد أجواء حماسية، حيث ينتظر الجمهور أداءً قويًا من الفريقين، في ظل المنافسة الشديدة بين الأندية المشاركة في البطولة



