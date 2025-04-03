الأهلي يرفع سقف عقود لاعبيه ويخطط لتمديد عقد إمام عاشور

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على تعديل فئات عقود لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الإيرادات الضخمة التي ستدخل خزينة النادي مع مشاركته في كأس العالم للأندية.

وأكد مصدر مطلع أن الأهلي قرر زيادة الحد الأقصى لعقود لاعبي الفئة الأولى من 16 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه سنويًا، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار الفريق وتحفيز اللاعبين.



وأشار المصدر إلى أن محمد الشناوي، قائد الفريق وحارس المرمى، أتم اتفاقه مع الإدارة على تجديد عقده مقابل 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى عقد إعلاني من خارج النادي، ليصبح ضمن الفئة الأعلى من العقود.



وفي إطار إعادة هيكلة الرواتب، تسعى إدارة الأهلي لتعديل عقود بعض اللاعبين، وفي مقدمتهم إمام عاشور، الذي سيتم التفاوض معه لزيادة قيمة عقده وتمديده حتى عام 2030. حاليًا، يمتد عقد اللاعب مع الأهلي حتى 2028، لكن الإدارة ترى ضرورة تحسين شروطه المالية لضمان استمراره لفترة أطول.



ومن المقرر أن تتم هذه التعديلات بعد مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، حيث تخطط الإدارة لمكافأة اللاعبين الذين يمثلون قيمة فنية كبيرة للفريق، بما يتماشى مع استراتيجية النادي في الحفاظ على القوام الأساسي وتعزيز الاستقرار الفني والإداري.



تأتي هذه الخطوة في ظل رغبة الأهلي في تحصين لاعبيه الأساسيين، خاصة في ظل العروض المغرية التي يتلقاها بعضهم من أندية أخرى، وهو ما يدفع الإدارة لاتخاذ قرارات استباقية لضمان بقاء العناصر المؤثرة داخل الفريق