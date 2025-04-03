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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: انخفاض حاد في أسعار البيض البلدي بعد عيد الفطر

بيض
بيض
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار البيض البلدي قد شهدت انخفاضًا حادًا بعد عيد الفطر المبارك، حيث وصل الانخفاض في سعر طبق البيض البلدي إلى 100 جنيه، مما يُعد انخفاضًا ملحوظًا مقارنةً بالفترات السابقة.

وأوضح المنوفي فى تصريح خاص  أن هذا الانخفاض في أسعار البيض جاء نتيجة تحسّن أوضاع الإنتاج المحلي ووفرة المعروض في الأسواق، مما ساعد على تحقيق توازن في الأسعار لصالح المستهلكين. 

وأضاف أن هذا التحسن يتزامن مع مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها في القطاع الزراعي لضمان زيادة الإنتاج المحلي، ما يُعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.

وأكد “المنوفي” أيضًا أن هذا الانخفاض في أسعار البيض البلدي هو مجرد بداية، حيث يتوقع انخفاضًا في العديد من السلع الغذائية الأخرى خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك اللحوم والدواجن وبعض المنتجات الأساسية الأخرى، نتيجة الارتفاع المتوقع في الإنتاج المحلي وزيادة التوريدات من الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" تواصل جهودها لمراقبة الأسعار في الأسواق، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 وأكد أن الجمعية تعمل على تعزيز الشفافية بين التجار والمستهلكين، مع ضمان تحقيق العدالة في تحديد الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشار المنوفي إلى أن هذه الانخفاضات في الأسعار تعتبر فرصة للمستهلكين للاستفادة من العروض المتاحة، مشددًا على أهمية الشراء من المصادر الموثوقة لضمان جودة المنتجات والحفاظ على حقوقهم.

وفي ختام تصريحاته، شدد المنوفي على أن الجمعية ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التوازن في الأسواق وضمان استقرار الأسعار، بما يخدم مصلحة المستهلكين والتجار على حد سواء.

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