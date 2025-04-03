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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يواصل النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، وذلك برصيد 27 هدفًا، رغم عدم تسجيله في مباراة ليفربول وإيفرتون الأخيرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

  • محمد صلاح (ليفربول): 27 هدفًا.
  • إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 21 هدفًا.
  • ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 20 هدفًا.
  • كريس وود (نوتينجهام فورست): 18 هدفًا.
  • بريان مبويمو (برينتفورد): 16 هدفًا.
  • يوان ويسا (برينتفورد): 14 هدفًا.

تأثير إصابة هالاند:

من المتوقع أن تؤثر إصابة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وغيابه عن المشاركة مع فريقه، على فرصته في المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

يفتح ذلك المجال أمام محمد صلاح لتعزيز صدارته لجدول الترتيب.

 وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على إيفرتون بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد روود".

ويساهم محمد صلاح بشكل كبير في أداء ليفربول ونتائجه في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح إيرلينج هالاند هدافي الدوري الإنجليزي

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