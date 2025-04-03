موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقى بربع نهائي الكونفدرالية

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وتعادل الزمالك مع ستيلينبوش سلبيا حيث ستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل 9 أبريل باستاد القاهرة.

وتغادر اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من جنوب أفريقيا وتصل البعثة الى القاهرة فجر الجمعة.



ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالمباراة المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وتقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.