إيران تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا وتدمير منشآتها| تفاصيل

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها الشديدة للعدوان العسكري الإسرائيلي على سوريا، مؤكدة أن هذا الهجوم يعد انتهاكًا لسيادة سوريا وأمنها.

تدمير المنشآت المدنية والعلمية

وأكدت الخارجية الإيرانية أن العدوان الإسرائيلي استهدف منشآت مدنية وبحثية وعلمية ودفاعية، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من هذه المنشآت.

دعوة إلى وقف التصعيد العسكري

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري في المنطقة، محذرة من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

تحذير من تداعيات الهجوم

دعت طهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الأعمال العدوانية، معتبرة أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.