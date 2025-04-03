إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ في تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء مخالف على أراضٍ زراعية بقريتي محلة موسى ومتبول، بإجمالي مساحة 437 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى ومدن المحافظة، للتصدي ومنع البناء المخالف بكافة أنواعه من المهد، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

كما شدد على تكثيف حملات المرور الميداني، والمتابعة الدقيقة للتعامل الفوري مع كافة مخالفات، وإزالة أية مخالفات بناء جديدة فورًا بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.