صحة كفر الشيخ : 1278 ألف مستفيد من المبادرات الرئاسية خلال العيد

أعلن الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، استمرار المبادرات الرئاسية في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين خلال إجازة العيد.

وقال وكيل الوزارة، خلال بيان، إن إجمالي المستفيدين من هذه المبادرات الرئاسية 1278 ألف شخص في مختلف المبادرات.

وأشار إلى أن المبادرات تشمل فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة من خلال الفحوصات والكشف المبكر، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والعناية بصحة كبار السن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بجهود مديرية الشئون الصحية خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية التي تستهدف دعم صحة المواطنين، وأيضاً جهود المستشفيات العامة والمركزية في استقبال المرضى والحالات الطارئة خلال إجازة العيد، والقيام بواجبهم على أكمل وجه.