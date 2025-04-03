كريم رمزي يكشف كواليس جديدة في أزمة القمة: اللوائح المطاطة سبب المشكلة

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس جديدة في أزمة مباراة القمة التي انسحب منها النادي الأهلي في بداية جولات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن لعبة كرة القدم تحولت في مصر إلى مشكلة وخناقة وتناحر طوال الوقت، والأمر يتعلق بنظام الكرة في مصر.

وتابع كريم رمزي: طالما هناك عوار ومشاكل ولوائح مطاطة في نظام ولوائح الكرة في مصر، فستستمر المشكلات، والأندية لن تلتزم بالنظام طالما لا يوجد نظام واحد مطبق على الجميع.

وأردف كريم رمزي: سألت مسئول برابطة الأندية عن تعديل عقوبة الأهلي، ومدى قانونية ذلك، وأكد أنه تم استخدام بنود قانونية فيما يخص الظرف الطارئ، والأمر ليس له بالظروف القهرية.

وأكمل رمزي: ضيق الوقت بعد إعلان جدول الدوري، تم اعتباره ظرف طارئ، وكنت أتمنى أن يكون هذا القرار منذ البداية لأجل أن يكون هناك قرار وحيد، لمنع اللغظ الحاصل.

واختتم كريم رمزي: الأهلي لم يتكفي بقرارات رابطة الأندية، وسيتمر في طريقه القانوني رغم إعلان مشاركته في الدوري، وبالمقابل سيكون هناك تصعيدا من بيراميدز والزمالك.