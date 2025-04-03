شادي محمد: البعض يظن نفسه فهد البطل

علق شادي محمد نجم الأهلي السابق ومدير قطاع الكرة النسائية بالقلعة الحمراء، على أزمة مباراة القمة الأخيرة وانسحاب الأحمر من الدوري الممتاز.

وقال شادي محمد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أنهينا أزمة مباراة القمة، ودخلنا على أزمة بند الثماني سنوات، ولا أعلم لماذا يتم فعل ذلك مع الأهلي في هذه المرحلة، رغم أن النادي مميز ويرفع اسم مصر في المحافل.

وتابع شادي محمد: الأهلي هو الكسبان والرابح بعد أزمة مباراة القمة، ولا مشكلة أن نخسر الدوري بأكمله وليس مباراة فقط، من أجل أن نحافظ على المبادئ.

وواصل شادي محمد: الأهلي جعل الجميع يرى العين الحمراء ثم عاد للعب ولا مشكلة في ذلك، والأهلي ومجلسه يسعى خلف حقوق النادي.

واختتم نجم الأهلي السابق: أتمنى أن يكون هناك انضباط وضبط على السوشيال ميديا وبين عناصر المنظومة، والأهم الاحترام والروح الرياضية، والبعض يحاول رضا الجمهور حتى لو على حساب الانفلات الأخلاقي، وهناك من يظن أنه فهد البطل.