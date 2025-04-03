قرار عاجل ضد المتهم بالتعدي على شاب دافع عن صديقته بالسلام

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتعدي بالضرب علي شاب لمنعه التحرش بصديقته.

كشف وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 مارس الماضى تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم .. وبسؤاله أفاد بتضرره من (آخر - مقيم بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالانصراف من أسفل المنزل قام بالتعدي عليه بالضرب محدثاً إصابته مستخدماً سلاح أبيض.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.