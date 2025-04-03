قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي: وزارة الخارجية خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية أمام العالم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
علي جمعة: من فاته رمضان فلا يفوته هذا الأمر.. اغتنمه لعلك تصيبك نفحة ربانية لا تشقى بعدها
صيف بلا انقطاع.. الحكومة ترفع استعداداتها لتأمين الطاقة الكهربائية
تعميم نظام البوكليت| قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
كيم سو هيون باكيًا: لا يمكنني الاعتراف بشيء لم أفعله
الشعب الجمهوري: التصعيد الإسرائيلي يهدد بحرب إقليمية ومصر تواجه المخططات وحدها
الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات في اتحاد الكرة
أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة
بالأرقام.. كيف منعت وزارة الزراعة التعديات على الأراضي خلال العيد؟
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات

أموال
أموال
مصطفى الرماح

قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.

وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

الاجهزة الامنية مكافحة الأسلحة والذخائر مكافحة المخدرات اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

طلب معاشرتها.. التحقيق في قتل شاب بسبب فيديوهات لزوجته

النقيب الشهيد

فقد 3 أبناء.. استشهاد النقيب محمود عبدالصبور يجدد أبواب الحزن على والده المسن

لقطة من الحادث

القصة الكاملة لقفز شاب من الثامن داخل مول شهير بـ مدينة نصر| ماذا حدث؟

زيزو

تطورات مثيرة فى صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. تفاصيل مهمة

انوسة كوتة وشقيقها

كنت بتتمنظر على الحيوانات.. شقيق أنوسة كوتة يُهاجم ضحية سيرك طنطا

كولر

الأهلي يحدد فرصتين لاستمرار كولر.. ومفاجأة فى اسم المدرب البديل

وقفة عرفات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025

الاهلي

شخصية غير متوقعة تنوي الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.. من هي؟

ترشيحاتنا

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بدهان الفصول وتشجير المدارس خلال شهر من الآن| تفاصيل

التهنئة بعيد الفطر المبارك

مطرانية دشنا تهنئ قيادات محافظة قنا بعيد الفطر.. صور

الأنبا مرقس وليم

الأنبا مرقس يلتقي اللجنة التحضيرية لمسيرة شباب الأقباط الكاثوليك

بالصور

أستاذ طب نفسي يحذر من سلوك شائع نهارًا يصيب الإنسان بأمراض مزمنة

مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل
مخاطر النوم نهارًا بدلاً من الليل

ارتفاع الكوليسترول.. خطر صامت يهدد صحة القلب والأوعية الدموية

معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم
معلومات لا تعرفها عن إرتفاع الكوليسترول في الدم

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن دون الحاجة لصالة الرياضة

نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن
نصائح بسيطة تساعدك على خسارة دهون البطن

الشباب والرياضة بالشرقية تستقبل المواطنين بمراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر

مركز شباب
مركز شباب
مركز شباب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرارات ترامب .. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طقس نهاية أسبوع العيد .. درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

الراقصة دينا تكشف اسرارها

رانيا يوسف مابتعرفش ترقص .. الراقصة دينا تكشف أسرارها |فيديوجراف

إمام يلعب بالبالونات في المسجد

شيخ يلعب بالبالونات بعد صلاة العيد يثير الجدل.. ووزارة الأوقاف ترد |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد