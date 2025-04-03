ننشر تقرير الطب البيطري حول تغذية النمر الملتهم ذراع عامل السيرك بطنطا

ننشر صورا ضوئية من تقارير لجنة الطب البيطري بمحافظة الغربية حول تغذية النمر الابيض الملتهم ذراع محمد البسطويسي ضحية واقعة السيرك بطنطا.

وأفاد تقرير لجنة الطب البيطري أنه يتناول نحو (8ـ10) دواجن وكميات من البيض والألبان يوميا طوال فترة تواجده داخل قفصه بالسيرك حسب ما ذكر بجهات التحقيق.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أجرى زيارة ميدانية للمصاب في واقعة السير المواطن محمد البسطويسي عقب إجرائه عملية جراحية لبتر جزء من ذراعه الأيسر حال حجزه بقسم الطوارئ بمستشفي طنطا الجامعي للوقوف علي الحالة الصحية للعامل المصاب.

كما وجه محافظ الغربية بصرف دعم مالي فوري فضلا عن تكليف وكيل وزارة القوي العاملة بتوفير فرصة عمل آمنه للشاب المصاب.

محافظ الغربية يوجه بدعم المصاب

وكان محافظ الغربية، أناب الدكتور محمود عيسى لزيارة محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه.

وخلال الزيارة، نقل الدكتور محمود عيسى للمصاب وأسرة المستشفى تأكيدات المحافظ على توفير أفضل رعاية طبية له بالتنسيق مع جامعة طنطا، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع حالته بشكل دوري لضمان شفائه التام.

الجدير بالذكر ان المحافظ فور وقوع الحادث، قام بتشكيل لجنة عاجلة تضم وكيل وزارة الطب البيطري، ووكيل وزارة الثقافة، والإدارة القانونية، رئيس حي أول طنطا، لمراجعة تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة بالسيرك، وإعداد تقرير شامل.

تحقيقات وتقارير النيابة العامة

كما شدد المحافظ على متابعة تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، مؤكداً تنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها بدقة وشفافية،في ضوء انها صاحبة الاختصاص الاصيل.

وأعرب اللواء أشرف الجندي عن تعاطفه العميق مع المصاب، متمنيًا له الشفاء العاجل، مشددًا على أن المحافظة ستظل داعمة له حتى يتماثل للشفاء.