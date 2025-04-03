كنا جايبين شيخ وقت التصوير.. حمادة هلال يكشف عن مفاجأة في مسلسل المداح

كشف الفنان حمادة هلال كواليس تصوير مسلسل المداح الجزء الخامس والذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم.

قال حمادة خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أنه يعتبر مسلسل المداح هو عمل مسلي وجميل، وهو مسلسل خارج الصندوق، لذلك تمسك به.

وأشار هلال أن المختلف في مسلسل المداح، هو تواجد نجوم جدد في العمل بجانب نجوم العمل الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل في مسلسل المداح وتجسيد شخصية صابر، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية جادالله وشخصية المداح.

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