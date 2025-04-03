الدولة لن تتخلى عن المواطنين.. مصطفى بكري يعلق على قرار وزير المالية بزيادة المرتبات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أحمد كجوك وزير المالية أكد أن زيادة المرتبات إلى 7 آلاف جنيه، ستكون بداية من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن صندوق التأمينات والمعاشات أقر تلك الزيادة بنسبة 15%.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 6 آلاف جنيه في مارس 2024، مؤكدا أن تلك الزيادات مؤشر على أن الدولة لن تتخلى عن المواطنين وأي فرصة لزيادة المرتبات ومواجهة الغلاء الدولة لن تتأخر.

إجمالي الأجر

وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في إجمالي الأجر شهريا.



