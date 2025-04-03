سوريا.. الأمن العام في حمص يعتقل كامل عباس المتورط في مجزرة التضامن

كشفت التلفزيون السوري، أن إدارة الأمن العام في محافظة حمص، تمكنت من القبض على كامل عباس أحد أبرز المسؤولين عن مجزرة التضامن التي ارتكبت في فبراير 2013.

وأفاد التلفزيون السوري، أن كامل عباس اعترف بارتكاب جرائم اغتصاب لنساء، بالإضافة إلى اعترافه بتأمين سلاح لفلول النظام في محافظة حمص.

وقال مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ أن المجازر التي ارتكبت في حي التضامن بالعاصمة السورية، أسفرت عن "تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة"، وانتشر مقطع فيديو قيل إنه يوثق إحداها عام 2022.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الأمن العام السوري في محافظة حماة تسلمها أسلحة من وجهاء قرية دير ماما بريف مصياف، وذلك ضمن جهود ضبط انتشار السلاح وحصره بيد الدولة، وبهدف تعزيز الأمن في المنطقة.