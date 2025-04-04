الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم إلى المربع الذهبي بالفوز على توتنهام

حقق تشيلسي انتصارًا ثمينًا على توتنهام بنتيجة 1-0 في المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الوحيد، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة في سباق المراكز الأوروبية.

بهذا الفوز، صعد “البلوز” إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 52 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة على مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، مع تبقي ثماني جولات فقط على نهاية الموسم.

ولا يزال تشيلسي يطارد نوتنغهام فورست وأرسنال، اللذين يبتعدان عنه بفارق خمس وتسع نقاط على التوالي، وسط منافسة قوية على التأهل لدوري أبطال أوروبا.



ويستعد تشيلسي لمواجهة برينتفورد يوم الأحد، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وترسيخ موقعه بين الأربعة الكبار. ويأمل الفريق اللندني في استعادة مكانته الأوروبية بعد المواسم الأخيرة التي شهدت تراجع مستواه.



