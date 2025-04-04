آخر تطورات مشروعات الصرف الصحي بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط إجتماعا، لاستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الصرف الصحي ومتابعة ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية وبحث المعوقات التي تواجه انهاء تلك المشروعات.

جاء الاجتماع بحضور المهندس مجدي محمد عطاالله رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بدمياط و المهندس محمود أحمد طلعت رئيس جهاز الهيئة القومية للصرف الصحي بدمياط والمهندس محمد عبدالله سعيد وكيل وزارة الري والمهندس مصطفى عبد الوهاب غزل ممثل شركة المقاولون العرب وسمير عتريس رئيس مركز ومدينة دمياط ومحمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر سعد وسوزان عثمان رئيس مدينة الروضة وعبد الخالق فرج رئيس مدينة عزبة البرج .

واستهلت " نائب المحافظ " الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي بمشروع الصرف الصحي بشط جريبة مؤكدة انه تم انجاز كبير بهذا المشروع خلال الفترة الماضية للشوارع المدرجة بالخطه وجاري استكمال ادراج باقي المنطقة لاستكمال خدمة المنطقة بالكامل بشبكات الصرف الصحي وسيتم التشغيل التجريبي خلال الفترة المقبلة لمحطه الرفع ، وصرحت بأنه تم انهاء محطة صرف صحي النجارين بكفر البطيخ و تم تسليمها وتشغيلها في ٢٠٢٥/٣/٢٨ وجاري حاليا استكمال توصيل الوصلات المنزليه.

كما تابعت " المهندسة شيماء الصديق" الانتهاء من أعمال تغيير خط الصرف الصحي بطول ٣٠٠م عند مساكن مصنع الغزل والنسيج بجوار مول الصياد بلازا ضمن أعمال رد الشئ لأصله ، وتم استعراض مشكلة صرف صحي السنانية خلف استاد سمير زاهر وما تم اتخاذه من إجراءات لحل المشكلة.



وفي سياق متصل ، تابعت " نائب المحافظ" معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجارية بكفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فقد تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات منها مشروع محطات معالجة أم الرزق والمرابعين والسوالم بالاضافة ل ٥ محطات رفع جاري الانتهاء من العمل بها خلال الفترة الحالية.

وخلال الاجتماع ، وجهت المهندسة شيماء الصديق رؤساء الوحدات المحلية والمدن بضرورة المتابعة الدورية لأعمال النظافة وشددت على وضع صناديق للقمامة بكل منطقه وتوجيه المواطنين بالقاء القمامة بها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للمحافظة علي سلامة وصحة المواطنين من المشاكل البيئية بالاضافه الي تحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وبحثت "نائب محافظ دمياط" الحلول المقترحة لحل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي ببعض الاماكن منها بعزبة البرج شوارع تم تكليف شركة المياه بإدراجها بخطه الشركة لأعمال الاحلال والتجديد بها ووجهت بحل المشكلة في أقرب وقت ، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقليل المشكلات وسرعة الانجاز ، كما تابعت ما تم اتخاذه من إجراءات لانهاء مشكلة الصرف الصحي بقرية الروضة خلف صيدلية الجزيرة وتطهير للمنطقة وتمهيدها للمواطنين.