تعديل مواعيد الخط الخط الثالث لمترو الأنفاق بشكل مؤقت | تفاصيل

قالت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “يرجي العلم بأنه سيتم تعديل مواعيد التشغيل مؤقتاً يومي الجمعة والسبت، لتبدأ في تمام الساعة 7:00 صباحاً وتنتهي عند منتصف الليل، وذلك نظراً لإجراء أعمال صيانة ضرورية بمحطاتنا”.

تعديل مواعيد مترو الأنفاق يومي الجمعة والسبت

وأضافت “ستعود ساعات التشغيل الاعتيادية من الساعة 5:15 صباحا وحتى 12:45 بعد منتصف الليل اعتباراً من يوم الأحد المقبل”.

وحرصاً على راحة سيادتكم، نوصي بالتأكد من مواعيد آخر قطارات من فريقنا المتواجد بالمحطات.

وأضافت شكرا لتفهمكم خلال الفترة اللازمة للعمل على تحسين رحلة الراكب وشكرا على اختياركم لنا ونعتذر عن أي إزعاج قد يتسبب فيه هذا التعديل.