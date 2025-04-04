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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة شاب في الشرابية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب بعد وصلة عتاب بسبب قيام المتهم بإطلاق النار أمام منزلهم خلال مشاجرة الشرابية.

مقتل شاب في شارع
 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقتل شاب في شارع درب السكة بمنطقة الشرابية، على يد عاطل بعد وصلة عتاب من الأول بسبب قيام المتهم بإطلاق النار أمام منزلهم خلال مشاجرة.


 

وأشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلي أن المتهم كان يقوم بالتشاجر مع آخرين بمحيط منزل المجني عليه في الشرابية، فقام المجني عليه بمعاتبته على ذلك فقام بإخراج سلاح أبيض وسدد له طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.


 

لقى شاب بالغ من العمر 19 عاما مصرعه في الشرابية بالقاهرة جراء قيام عاطل بطعنة بـ سكين في الشارع أثناء معاتبته له على إطلاق نار في مشاجرة بالشارع، حيث قام المتهم بسبه وسط الشارع ثم التعدي عليه بالآلة الحادث مما نتج عنه وفاته في الحال.


 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شاب في الشارع بمنطقة الشرابية أثناء معاتبة عاطل على إطلاق النار في مشاجرة بمحيط منزله.


 

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة مقتل شاب في العقد الثاني من العمر على يد عاطل بعدما عاتبه على إطلاق النار أمام منزله في الشرابية خلال مشاجرة حيث قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض.


 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بقتل الشاب في الشارع، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق بالقاهرة حبس عاطل قتل شاب

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