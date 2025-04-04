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قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوسع بريا في منطقة الشجاعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو ستسقط من تلقاء نفسها

نتنياهو
نتنياهو
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال إن حكومة نتنياهو ستسقط من تلقاء نفسها وأعتقد أن الانتخابات ستجرى خلال العام القادم.

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة توسيع عملياتها البرية شمال قطاع غزة، وتحديدًا في منطقة الشجاعية، في محاولة لترسيخ سيطرتها وتوسيع ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية".

ووفقًا لبيان المتحدث باسم جيش الاحتلال ، فقد تمكنت القوات الإسرائيلية  حتى الآن من قتل عدد من المقاومين وتدمير بُنى تحتية قال إنها تابعة لفصائل المقاومة، بما في ذلك مجمّع قيادة وسيطرة استخدمته حماس في التخطيط وتوجيه العمليات.

وزعم المتحدث أن قوات الاحتلال أتاحت للمدنيين ممرات خروج آمنة من مناطق القتال "حرصًا على سلامتهم"، رغم استمرار القصف المكثف في مناطق متفرقة من القطاع.


 

نتنياهو حكومة نتنياهو القاهرة الإخبارية المعارضة الإسرائيلية

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