أجواء اليوم مستقرة وأمطار خفيفة تلطف السواحل| تفاصيل طقس الجمعة

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، استقرار درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، وسط استمرار نشاط الرياح المؤثر على بعض المناطق.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اليوم، مائل للجرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

من المتوقع أيضا أن يشهد الطقس اليوم، وجود فرصًا لسقوط الامطار، الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد استقرار في درجات الحرارة خلال يومي الجمعة والسبت، ولكن اعتبارا من الأحد القادم، سوف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مجددا على كافة أنحاء البلاد، بمعدل نحو 6 درجات مئوية على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى ونحو معدل 4 درجات على محافظات جنوب البلاد والصعيد.

فإن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع القادم، المتوقع أن يشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتسود أجواء مائلة للحرارة نهارا بينما تكون مائلة للبرودة ليلا.

حيث اعتبارا من الأحد المقبل، بالتزامن مع الموجة الحارة، يشهد الطقس أجواء مائلة للحرارة نهارا، يصاحبها نشاط رياح أيضا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، على مختلف أنحاء الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية تسجل 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد تسجل 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد تسجل 26 للعظمى والصغرى 16 درجة