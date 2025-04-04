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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلي بالك من طفلك.. العلامات المبكرة للتوحد

التوحد
التوحد
عبدالصمد ماهر

في اليوم العالمي للتوعية عن مرض التوحد، توضح هيئة الدواء المصرية، العلامات المبكرة للتوحد التي يمكن أن تظهر على طفلك.​

العلامات تختلف باختلاف العمر وتشمل الآتي:​

-قلة التواصل البصري.​

-صعوبة في التفاعل الاجتماعي (الطفل مش بيتفاعل عند توجيه الحديث إليه، واهتمامه بالآخرين قليل، وبالكاد يُبدي رد فعل عندما يتعرض للأذى أو الانزعاج من شيء ما).​

-صعوبة في التحدث واستخدام اللغة مع تكرار نفس العبارات.​

-صعوبة كبيرة في النوم والأكل وخاصة عند الأطفال الصغيرة.​

-مش بيفضّل التنوُّع في اللعب.​

-الحركات المتكررة زي رفرفة ايديهم أو تحريك أصابعهم أو هز أجسادهم.​

-عدم فهم ما يُفكر فيه الآخرون أو يشعرون به مع إيجاد صعوبة في التعبير عن مشاعرهم.​

-الإعجاب بالروتين اليومي الصارم.​

-إيجاد صعوبة في تكوين صداقات أو تفضيل البقاء بمفردهم.​

-أخذ الأمور حرفيًا. ​

-قد يبدو فظا أو عديم الاهتمام بالآخرين دون قصد.​

لو لاحظت هذه العلامات على طفلك، من الضروري أن تستشير الطبيب لتأكيد التشخيص وبدء العلاج.​

مشاهير التوحد.. نماذج نجحوا في العلوم والفن والسياسية


يعاني مرضى التوحد من نظرة المجتمع السلبية لهم، حيث يعتقد عدد كبير من الاشخاص انهم أغبياء او أقل ذكاء ولكن في الحقيقة انهم يمتلكون مهارات خاصة بل وبعضهم يمتلك ذكاء اعلى بكثير من المعدلات الطبيعية.

لذا.. نستعرض  لكم في السطور التالية أهم مشاهير التوحد.

 آينشتاين
كشفت جامعة أوكسفورد في بريطانيا أن ألبرت آينشتاين الذي يوصف بأعظم علماء الفيزياء في العالم، عانى من احد أشكال التوحد وهو متلازمة أسبرجر.

ليونيل ميسي

يعاني لاعب الكرة العالمي ليونيل ميسي ذو الأصل الأرجنتيني من  التوحد لكنه تحول لأسطورة فى عالم الرياضة وصنف كأفضل لاعب كرة قدم في العالم حوالى 7 مرات وكل هذا بفضل مساعدة الأهل.

بيل جيتس
ويعد  رائد صناعة الكمبيوتر ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس من أحد مصابي متلازمة أسبرجر، وكان في طفولته فضوليًا وغريبا وفي شبابه لم يكن متزنًا.


توماس إديسون
يعد من أقدم مشاهير التوحد حيث هزمه رغم عدم معرفة العلماء به وقتها  فلم يكن هذا المرض معروفا وطرد من مدرسته بسبب اعتقادهم أنه غبى لكن أصبح أديسون من أهم العلماء واخترع أكثر من 1,093 شيئا منها المصباح والتليفون ومسجل الأصوات.

آل جور
ولم تقتصر نجاحات اصحاب التوحد على الفنون والعلوم بل شملت السياسة والاقتصاد فقد شغل آل جور منصب نائب رئيس الولايات المتحدة من 1993م إلى 2001م.

كان مرشحًا قويا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2000 ، وعمل رئيسا لتلفزيون INd ، ورئيس مجلس إدارة الاستثمار، وعضو مجلس الإدارة في شركة أبل للكمبيوتر.

فاز بجائزة أفضل إنجاز شخصي للأفراد بسبب دوره في نشر الوعي العالمي حول مخاطر وتداعيات تغير المناخ ودوره في نشر ثقافة التفاؤل لدى المجتمع العالمي فيما يتعلق بإمكانية إيجاد حلول ناجحة لهذه التحديات وتحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة العالمي بتطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة حول العالم.

مناهل ثابت
حصلت الدكتورة مناهل ثابت على لقب أول سيدة عربية تدخل موسوعة العباقرة وذلك في عام 2013 كممثلة عن قارة آسيا (من اليمن)، وتصنف ضمن قائمة أذكى النساء في العالم بالرغم من إصابتها بمرض التوحد.

واستفادت الجامعات الأمريكية من أبحاثها في أغراض تنموية وحصلت على الدكتوراه في مجال رياضيات الكم وتبنت العديد من المؤسسات العالمية، وتوصلت لنظريات فى مجال الفضاء لقياس المجرات الكونية وسرعة انتقال الضوء.


داريل هانا

عانت الممثلة الأمريكية داريل هانا من احد انواع التوحد وهو متلازمة أسبرجر أحد اضطرابات مرض التوحد ومع ذلك فازت بـ 8 جوائز سينمائية. 

التوحد هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية العلامات المبكرة للتوحد

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