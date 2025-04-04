آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يعتبر الدينار الكويتي أحد العملات الرئيسية التي تحظى باهتمام واسع نظراً لقوته الاقتصادية وتأثيره في سلة العملات الأجنبية، وفيما يلي تفاصيل أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

الشراء: 164.308 جنيه مصري

البيع: 164.808 جنيه مصري

في البنك المركزي المصري، وصل سعر شراء الدينار الكويتي إلى 164.308 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 164.808 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

الشراء: 164.100 جنيه مصري

البيع: 164.740 جنيه مصري

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 164.100 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.740 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

الشراء: 164.032 جنيه مصري

البيع: 164.603 جنيه مصري

وفي المصرف العربي الدولي، بلغت أسعار الدينار الكويتي شراء: 164.032 جنيه مصري وبيع: 164.603 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في QNB الأهلي

الشراء: 163.727 جنيه مصري

البيع: 164.110 جنيه مصري

في QNB الأهلي، سجل سعر شراء الدينار الكويتي عند 163.727 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.110 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

الشراء: 163.462 جنيه مصري

البيع: 164.672 جنيه مصري

في بنك مصر، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 163.462 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.672 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

الشراء: 163.322 جنيه مصري

البيع: 164.779 جنيه مصري

في البنك الأهلي المصري، بلغت أسعار الدينار الكويتي شراء: 163.322 جنيه مصري وبيع: 164.779 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول

الشراء: 163.220 جنيه مصري

البيع: 164.740 جنيه مصري

في كريدي أجريكول، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 163.220 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.740 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 161.728 جنيه مصري

البيع: 164.603 جنيه مصري

في البنك التجاري الدولي (CIB)، كانت أسعار الدينار الكويتي شراء: 161.728 جنيه مصري وبيع: 164.603 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 160.508 جنيه مصري

البيع: 164.668 جنيه مصري

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 160.508 جنيه مصري وسعر البيع 164.668 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

الشراء: 160.047 جنيه مصري

البيع: 164.175 جنيه مصري

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل سعر شراء الدينار الكويتي عند 160.047 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.175 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

الشراء: 159.131 جنيه مصري

البيع: 164.675 جنيه مصري

في بنك التعمير والإسكان، كانت أسعار الدينار الكويتي شراء: 159.131 جنيه مصري وبيع: 164.675 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

الشراء: 157.685 جنيه مصري

البيع: 164.758 جنيه مصري

في بنك الإسكندرية، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 157.685 جنيه مصري وسعر البيع عند 164.758 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

الشراء: 156.674 جنيه مصري

البيع: 164.731 جنيه مصري

في البنك المصري الخليجي، وصل سعر شراء الدينار الكويتي إلى 156.674 جنيه مصري وسعر البيع إلى 164.731 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

الشراء: 155.588 جنيه مصري

البيع: 166.033 جنيه مصري

في بنك التنمية الصناعية، بلغت أسعار الدينار الكويتي شراء: 155.588 جنيه مصري وبيع: 166.033 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في ميد بنك

الشراء: 155.141 جنيه مصري

البيع: 165.515 جنيه مصري

في ميد بنك، تم تسجيل سعر شراء الدينار الكويتي عند 155.141 جنيه مصري وسعر البيع عند 165.515 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني (NBK)

الشراء: 155.011 جنيه مصري

البيع: 165.015 جنيه مصري

في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغت أسعار الدينار الكويتي شراء: 155.011 جنيه مصري وبيع: 165.015 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

الشراء: 153.152 جنيه مصري

البيع: 164.672 جنيه مصري

في المصرف المتحد، وصل سعر شراء الدينار الكويتي إلى 153.152 جنيه مصري وسعر البيع إلى 164.672 جنيه مصري.