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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 29 مارس

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
محمد صبيح

يشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس 2025 تباينات ملحوظة وفقًا للتحديثات اليومية للبنوك. في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الشراء والبيع التي أعلنتها البنوك المصرية.

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي

سعر الشراء: 163.996 جنيه مصري

سعر البيع: 164.368 جنيه مصري

بلغ سعر شراء الدينار الكويتي في بنك QNB الأهلي 163.996 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 164.368 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء: 163.890 جنيه مصري

سعر البيع: 164.270 جنيه مصري

سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر شراء الدينار الكويتي بـ 163.890 جنيه مصري وسعر بيع بـ 164.270 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 163.813 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

المصرف العربي الدولي قدم سعر شراء 163.813 جنيه مصري وسعر بيع 164.175 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 163.749 جنيه مصري

سعر البيع: 164.253 جنيه مصري

البنك المركزي المصري أعلن عن سعر شراء الدينار بـ 163.749 جنيه مصري وسعر بيع 164.253 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سعر الشراء: 163.223 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

سجل بنك مصر سعر شراء الدينار الكويتي بـ 163.223 جنيه مصري وسعر بيع 164.175 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 163.047 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر شراء الدينار الكويتي 163.047 جنيه مصري وسعر البيع 164.175 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول

سعر الشراء: 162.980 جنيه مصري

سعر البيع: 164.170 جنيه مصري

بنك كريدي أجريكول قدم سعر شراء 162.980 جنيه مصري وسعر بيع 164.170 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 161.664 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر شراء 161.664 جنيه مصري وسعر بيع 164.175 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 160.476 جنيه مصري

سعر البيع: 164.272 جنيه مصري

مصرف أبوظبي الإسلامي أعلن عن سعر شراء 160.476 جنيه مصري وسعر بيع 164.272 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

سعر الشراء: 160.047 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) سجل سعر شراء 160.047 جنيه مصري وسعر بيع 164.175 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 159.131 جنيه مصري

سعر البيع: 164.675 جنيه مصري

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 159.131 جنيه مصري وسعر البيع 164.675 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 157.622 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

بنك الإسكندرية أعلن عن سعر شراء الدينار 157.622 جنيه مصري وسعر بيع 164.175 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 156.612 جنيه مصري

سعر البيع: 164.340 جنيه مصري

البنك المصري الخليجي سجل سعر شراء 156.612 جنيه مصري وسعر بيع 164.340 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 155.588 جنيه مصري

سعر البيع: 166.033 جنيه مصري

بنك التنمية الصناعية أعلن عن سعر شراء 155.588 جنيه مصري وسعر بيع 166.033 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 154.707 جنيه مصري

سعر البيع: 164.596 جنيه مصري

بنك الكويت الوطني (NBK) سجل سعر شراء الدينار بـ 154.707 جنيه مصري وسعر بيع بـ 164.596 جنيه مصري.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سعر الشراء: 153.091 جنيه مصري

سعر البيع: 164.175 جنيه مصري

المصرف المتحد أعلن عن سعر شراء الدينار بـ 153.091 جنيه مصري وسعر بيع بـ 164.175 جنيه مصري.

مقابل الجنيه مقابل الجنيه المصري الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

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