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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اخر تحديث لسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي
محمد صبيح

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 22-3-2025؛ بدون أي تغيير علي مستوي السوق  الرسمية منذ آخر يوم عمل  الخميس.

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 163.92 جنيها للشراء و 164.36 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 153.03 جنيها للشراء و 164.41 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 155 جنيها للشراء و 164.89 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

وسجل سعر الدينار أمام الجنيه نحو 155.831 جنيها للشراء و 166.47 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 156.64 جنيها للشراء و 164.65 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي. 

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.62 جنيها للشراء و 164.48 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 866 جنيه  للشراء و 164.304 جنيه للبيع في بنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 160.730 جنيه للشراء و 164.809 جنيه للبيع في مصر أبوظبي.

ووصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 161.664 جنيه  للشراء و 164.484 جنيه للبيع في بنك التجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 163.160 جنيه  للشراء و 164.450 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 163.284 جنيه للشراء و 164.484 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 163.434 جنيه للشراء و 164.484 جنيه للبيع في بنك مصر.

وصل الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 163.685 جنيه للشراء و 163.972 جنيه للبيع في في بنك قطر الأهلي QNB.

سجل أعلي سعر دنيار كويتي أمام الجنيه 164.050 جنيه للشراء و 164.520 جنيه للبيع في بنك سايب.

مقابل الجنيه البنك المركزي المصري ي أمام الجنيه سعر الدينار أمام الجنيه

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