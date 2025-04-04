تركيا: لا نريد خوض مواجهة مع الاحتلال في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدا علي عدم رغبة بلاده في خوض مواجهة مع دولة الاحتلال في سوريا.

واشار وزير الخارجية التركي الي ان الهجمات الإسرائيلية على سوريا تقوض قدرتها على ردع داعش.

وفي وقت سابق؛ طالبت وزارة الخارجية التركية، بضرورة انسحاب إسرائيل من سوريا والتوقف عن الإضرار بجهود الاستقرار في البلد العربي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن هجمات إسرائيل على دول المنطقة تجعلها أكبر تهديد للأمن الإقليمي، وأن إسرائيل مزعزعة للاستقرار في المنطقة وتعزز الفوضى والإرهاب.

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى الانسحاب من سوريا، والتوقف عن الإضرار بجهود الاستقرار هناك.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الهجمات على المناطق السورية، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم منطقة الكسوة في العاصمة دمشق.

كما كشفت قناة الإخبارية السورية، الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على اللواء 75 قرب مدينة الكسوة بريف العاصمة دمشق.

وقالت القناة الإخبارية السورية أن دوي الانفجار القوي الذي سُمع في وقت سابق؛ كان مصدره مقر الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على سوريا ليلاً، معلنا أن هذه الهجمات بمثابة تحذير للحكام الجدد في دمشق، متهمةً حليفتها تركيا يوم الخميس بمحاولة تحويل البلاد إلى محمية تركية.

وفي وقت سابق ، سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع دخول طائرات حربية للعدو الإسرائيلي الأجواء السورية.