قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
50 صورة من جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي ومساندة قوية من أهل الفن
8 أمور أخفاها الله عن عباده.. اعرف الحكمة الإلهية
خطبة الجمعة اليوم.. خطيب الأوقاف: الله أوصى بالأيتام في مواضع عدة بالقرآن.. فيديو
آخر تحديث لأسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة
بالجلابية والطاقية.. أحمد بدير في جنازة زوجة نضال الشافعي
اتحاد الكونغ فو يحدد مواعيد بطولاته حتى شهر يونيو
خبير: الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأزمة الإنسانية
ممنوع من دخول المباريات.. حارس أشهر لاعب فى العالم خارج الملاعب| ما السبب؟
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
بالانفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
الصين ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا: لا نريد خوض مواجهة مع الاحتلال في سوريا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الإجراءات الإسرائيلية في سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدا علي عدم رغبة بلاده في خوض مواجهة مع دولة الاحتلال  في سوريا. 

واشار وزير الخارجية التركي الي ان الهجمات الإسرائيلية على سوريا تقوض قدرتها على ردع داعش. 

وفي وقت سابق؛ طالبت وزارة الخارجية التركية، بضرورة انسحاب إسرائيل من سوريا والتوقف عن الإضرار بجهود الاستقرار في البلد العربي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن هجمات إسرائيل على دول المنطقة تجعلها أكبر تهديد للأمن الإقليمي، وأن إسرائيل مزعزعة للاستقرار في المنطقة وتعزز الفوضى والإرهاب.

ودعت الخارجية التركية إسرائيل إلى الانسحاب من سوريا، والتوقف عن الإضرار بجهود الاستقرار هناك.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الهجمات على المناطق السورية، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم منطقة الكسوة في العاصمة دمشق.

كما كشفت قناة الإخبارية السورية، الخميس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا على اللواء 75 قرب مدينة الكسوة بريف العاصمة دمشق.

وقالت القناة الإخبارية السورية أن دوي الانفجار القوي الذي سُمع في وقت سابق؛ كان مصدره مقر الفرقة الأولى في منطقة الكسوة بريف دمشق.

وكثف جيش الاحتلال غاراته الجوية على سوريا ليلاً، معلنا أن هذه الهجمات بمثابة تحذير للحكام الجدد في دمشق، متهمةً حليفتها تركيا يوم الخميس بمحاولة تحويل البلاد إلى محمية تركية.

وفي وقت سابق ، سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق بالتزامن مع دخول طائرات حربية للعدو الإسرائيلي الأجواء السورية.

سوريا دولة الاحتلال تركيا محمية تركية دمشق الخارجية التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد

صلاة الجمعة

حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025

احمد زاهر

أحمد زاهر عن وفاة زوجة نضال الشافعي: مش مصدق والله

الغاوي

أحمد مكي يزيح العوضي من الصدارة.. تفاصيل

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 بكام النهارده

ترشيحاتنا

مايا مرسي

مايا مرسي: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نقابة الصحفيين

خلال الساعة الأولي.. غياب المرشحين عن التسجيل في عمومية الصحفيين

اجازة شم النسيم 2025

موعد إجازة شم النسيم 2025

بالصور

50 صورة من جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي ومساندة قوية من أهل الفن

نضال الشافعي
نضال الشافعي
نضال الشافعي

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

فيديو

انجي شرف

إنجي شرف تعلن فسخ خطبتها: كل شيء قسمة ونصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد