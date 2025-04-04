رحيل البرلمانية جواهر ابنة الدقهليةبعد تعرضها لوعكة صحية

رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة النائبة جواهر سعد الشربينى، ابنة

مدينة محلة دمنة بمحافظة الدقهلية عن عمر. يناهز السبعين عاما ؛ اثر تدهور حالتها خاصة إنها اجرت عملية قلب مفتوح منذ عدة سنوات حيث ستتم مراسم التشييع والدفن بمسقط رأسها بمحلة دمنة.

يذكر أن الفقيدة شغلت مناصب عديدة منها منصب عضو مجلس محلى بمدينة المنصورة أكثر من 20 عاما.



عضو سابق فى مجلس الشعب عام 2010 و مثلت المرأة الريفية فى العديد من المحافل العالمية.



وتم اختيارها واحدة من أفضل عشر نساء فى العالم فى التنمية الريفية، وتم تسليمها الجائزة فى العاصمة الفرنسية.

ولم تكمل تعليمها لظروف خاصة، وقررت بعد سن الخمسين أن تكمل تعليها حيث التحقت بمعهد التعاون الزراعى، وأعدت دراسات متخصصة فى مجال إدارة المشروعات الزراعية التى ابدعت فيه

وشغلت " الشربينى ' منصب رئيس مجلس إدارة جمعية العدالة لإصلاح الأراضى الزراعية وانضمت لائتلاف "دعم مصر" عقب تشكيله.