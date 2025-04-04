زيارة مفاجئة لفريق من مديرية الصحة ببني سويف وحدتي أشمنت والرياض

قام اليوم فريق من مديرية الصحة ببني سويف مكون من الدكتورة عزة مصطفي والدكتورة ساره سيد مساعدي مدير الرعاية الأساسية ايمان عادل عضو إشراف إدارة التمريض بالمديرية و سميرة صلاح عضو اشراف اداره مكافحة العدوى بالمديرية بالمرور علي وحدتي اشمنت والرياض بإدارة ناصر الصحية ، حيث قام الفريق بمراجعة كافة الخدمات المقدمة بغرف الاستقبال والأسنان وتنظيم الاسره والصيدليه والملفات العائلية والمعمل وغرف المشورة الأسرية والتعقيم و تم مراجعه تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى بالغرف

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوحدات الرعاية الصحية الأولية ولضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف الدكتوره سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف ومتابعه الدكتور أحمد اشرف مدير الرعاية الأساسية،

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وتابع الفريق انتظام العمل بجميع البرامج الفنية المطبقة بالوحدات ، والتأكد من توافر المستلزمات وأدوات التشغيل.

وكذلك مراجعة أعمال المبادرات الرئاسية المطبقة بالوحدات المذكوره