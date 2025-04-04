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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسماعيلي 2005 يفوز على سيراميكا كليوباترا بدوري الجمهورية للناشئين

إسماعيلي 2005
إسماعيلي 2005
حسام الحارتي

فاز فريق كرة القدم بنادي الإسماعيلي مواليد 2005 على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب أحد فنادق الإسماعيلية في إطار منافسات دوري الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الإسماعيلي حسن صابر من ركلة جزاء في الدقيقة 28 و عمر القط في الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

حضر اللقاء الكابتن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي برفقة معاونيه الكابتن إسلام عادل مدير الكرة و الكابتن أحمد صديق المدرب العام.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: كامل عبد الحكيم و يوسف محمد و عمر طارق و عبد الله هشام

خط الوسط: بيدو حسن و إبراهيم عبد العال و عمر القط و محمود سنجاري

خط الهجوم: حسن صابر و مهند عبد العاطي

و شارك في الشوط الثاني عمر عبد السميع و محمد البحيري و عبدالله محمد و ياسين العتر و حمادة صلاح.

بدلا من عمر طارق و مهند عبد العاطي و بيدو حسن و عمر القط و محمود سنجاري.

يقود الفريق جهاز مكون من..
عاطف عبد العزيز مدير فني و سيد إبراهيم مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و محمد فوزي مدرب أحمال و محمد صالح إداري و مصطفى إسماعيل أخصائي علاج طبيعي.

إسماعيلي 2005 سيراميكا تامر مصطفى دوري الجمهورية للناشئين

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