مجدى مرشد: الشعب المصري يتكاتف في اللحظات الصعبة

تحدث مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر عن دور الشعب المصرى فى دعم موقف القيادة السياسية من تهجير الشعب الفلسطيني.

وأوضح خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الشعب المصري دائمًا ما يتكاتف في اللحظات الصعبة، وقد تجلى ذلك خلال الحشد الشعبي الذي شهدته البلاد في عيد الفطر رفضًا لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

قوة مصر

وتابع مجدى مرشد مصر تمتلك قوة حقيقية وتسير في الاتجاه السلمي، وهو ما يستوجب الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الراهنة.

وحذر مجدى مرشد من الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار الدولة: الشائعات لن تتوقف، ولا يجب أن نلتفت لها، بل نواجهها بالوعي والانتماء.