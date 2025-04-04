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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مندوب فلسطين بمجلس الأمن: نطالب بضغط دولي لوقف دائم لإطلاق النار

غزة
غزة
أسامة علي

قال مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل تهدف إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وتابع مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن خلال كلمته التى نقلتها قناة اكسترا نيوز: "نطالب بضغط دولي من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأضاف مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: نحتاج وقفا فوريا لإطلاق النار ودعما للخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة.

الصحة الفلسطينية 

وفى سياق متصل قال زاهر الوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، إنّ قطاع غزة يواجه أزمة صحية كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأوضح مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار التام بسبب العدوان المتصاعد.

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