الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف المستشفيات والنقاط الطبية

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة إن قوات الاحتلال تستهدف بشكل متعمد النقاط الطبية الميدانية والمستشفيات.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لقناة. “اكسترا نيوز”.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة لا يزال هناك 3 من زملائنا لا نعرف مصيرهم.

وأكد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة هناك حاجة ماسة لتقديم المواد الإغاثية والغذائية.

الصحة الفلسطينية

وفى سياق متصل قال زاهر الوحيدي مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، إنّ قطاع غزة يواجه أزمة صحية كبيرة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، موضحًا.

وأكد زاهر الوحيدى أن الوضع الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار التام بسبب العدوان المتصاعد.