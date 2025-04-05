موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة مهمة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024/25، حيث يلتقي مع نظيره فالنسيا على ملعب “سانتياجو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.



جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، ويسعى لمواصلة الضغط على المتصدر من خلال تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث. في المقابل، يعاني فريق فالنسيا من تراجع في النتائج خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة، ويأمل في تحسين موقفه والابتعاد عن مناطق الهبوط.





وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد شهدت إثارة كبيرة، حيث نجح ريال مدريد في تحقيق فوز صعب على فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ما يعكس صعوبة المواجهات بين الطرفين، بغض النظر عن الفارق في ترتيب الجدول.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا



وتحمل هذه المباراة أهمية مضاعفة بالنسبة للفريق الملكي، إذ تُعد بمثابة الاستعداد الأخير قبل المواجهة المرتقبة أمام آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام مساء الثلاثاء المقبل. لذا، من المتوقع أن يدفع المدرب كارلو أنشيلوتي بتشكيلة قوية، مع مراعاة بعض الجوانب البدنية لتجنب الإصابات.



موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، الموافق 5:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ومن المقرر أن تُنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة الكلاسيكية في الكرة الإسبانية



