خالد جلال: الزمالك يحتاج لبعض الصفقات..وعلى الجماهير دعم بيسيرو

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق التحدي الليبي، على أهمية دعم فريق الزمالك في هذه المرحلة الحاسمة، مشددًا على ضرورة مساندة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وتحدث جلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “زملكاوي” المُذاع على قناة الزمالك، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءً جيدًا في لقاء الذهاب ونجح في الظهور بشكل منظم رغم الصعوبات والظروف التي يمر بها النادي حاليًا. وأوضح أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو التأهل رغم كل الضغوطات، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

كما أشار إلى أن الفريق في حاجة إلى بعض التدعيمات خلال الفترة القادمة من أجل سد الثغرات التي ظهرت مؤخرًا، خاصة في ظل تكرار الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين. ورغم هذه التحديات، أشاد جلال بالجهود التي يبذلها الجهاز الفني، مؤكدًا أن بيسيرو يقوم بدور كبير ويحاول التغلب على الظروف الصعبة التي تحيط بالفريق.

ودعا خالد جلال جماهير الزمالك إلى ضرورة الالتفاف حول الفريق في هذه المرحلة، موضحًا أن الدعم الجماهيري سيكون له تأثير كبير في تحفيز اللاعبين وتحقيق نتائج إيجابية. كما طالب إدارة النادي بتوفير الدعم اللازم للمدرب واللاعبين من أجل مواصلة المنافسة على البطولات وتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة، وعلى رأسها مباراة ستيلينبوش الحاسمة.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يملك تاريخًا عريقًا وقدرات تؤهله لتجاوز أي أزمة، بشرط أن تتوحد جهود الجميع خلف الفريق



