يوسف عمر: أتمنى تقديم هذا الدور بفيلم الكيف و نفسي أقابل أحمد زكي

كشف الفنان يوسف عمر، عن رغبته في تقديم شخصية جمال أبوالعزم، التي قدمها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز بفيلم الكيف".



وقال يوسف عمر، في تصريحات لبرنامج “سهره”: "بحب فيلم الكيف.. ونفسي أقدم شخصية جمال أبوالعزم اللي عملها محمود عبدالعزيز.. ولو اتكلمنا عن الفترة الأحدث فأنا أحب فيلم إبراهيم الأبيض والعار.. وكان نفسي أعيش في الفترة بتاعة السبعينات والثمانينات.. وأقابل الفنان أحمد زكي".

أحدث أعمال يوسف عمر

أحدث أعمال يوسف عمر، مسلسل "شباب إمرأة"، الذي عرض في رمضان المنقضي،بطولة غادة عبدالرازق،محمد محمود،طارق النهري،حسن أبوالروس،داليا شوقي، رانيا منصور،عمرو وهبة ،جوري بكر،محمود حافظ ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج أحمد حسن.











