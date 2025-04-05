كوكا يوجه رسالة لـ عمرو السولية .. ماذا قال؟

وجه أحمد نبيل كوكا، لاعب النادي الأهلي، رسالة لعمرو السولية زميله بالفريق عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب كوكا على صورة تجمعهم: “عيد ميلاد سعيد أخي الأكبر”.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.