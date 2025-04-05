مصرع وإصابة طالبين في تصادم نقل وملاكي بالهرم

لقى طالب مصرعه بينما أصيب زميله في حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي في منطقة الهرم بالجيزة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي نتج عن الحادث مصرع طالب وإصابة زميله.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.