قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الموجة الحارة .. الأرصاد: انخفاض 10 درجات للحرارة في هذا الموعد
إسقاط مسيرات حربية من قبل القوات المسلحة السودانية| تفاصيل
10 شهداء وعشرات الجرحى في يوم دموي جديد تحت نيران الاحتلال جنوب غزة
الرئاسة اللبنانية: اجتماع عون والمبعوثة الأمريكية بحث 3 ملفات مهمة
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في إنقلاب سيارة بمحور منفلوط
بسبب صورة.. منى زكي مطلوبة على جوجل.. ما علاقة غادة عادل ؟
وباء جديد يهدد العالم.. إليك الأعراض وسبل الوقاية من الخطر القادم
دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر.. ردده يوفقك الله ويرزقك
6 معلومات عن امتحانات شهر إبريل لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية الآن
مصلحة الضرائب الأمريكية تقرر تسريح 25% من الموظفين لخفض التكاليف
دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
أذكار الصباح.. رددها الآن تفتح لك أبواب الخير والرزق وتحفظك من الشياطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع وإصابة طالبين في تصادم نقل وملاكي بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

لقى طالب مصرعه بينما أصيب زميله في حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكي في منطقة الهرم بالجيزة. 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم سيارتين ووجود متوفي ومصاب بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي نتج عن الحادث مصرع طالب وإصابة زميله.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الهرم تصادم نقل وملاكي مصرع وإصابة طالبين قسم شرطة الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

عامل السيرك

بعد الاعتداء عليه بسبب مداخلته.. عمرو أديب يهدي عامل سيرك طنطا 100 ألف جنيه

شركات الاتصالات

أسعار باقات فودافون واتصالات الشهرية للمكالمات والإنترنت 2025

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 5-4-2025 في مصر

صورة أرشيفية

رسوم ترامب الجمركية .. خبير يوضح تأثير القرار على الإقتصاد المصري ؟

الداخلية

ضبط سيدة أعمال استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحديد و الأسمنت

آخر تحديث لسعر الأسمنت والحديد اليوم 4-4-2025

سعر الذهب

آخر سعر لـ الجنيه الذهب اليوم 4-4-2025

وزير الاسكان

وزير الإسكان يتابع ملفات العمل بالمجتمعات العمرانيةويُصدر حزمة توجيهات للمسئولين

بالصور

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا مع زوجها خلال شهر العسل ..صور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

فيديو

زوجة نضال الشافعي

ما السبب وراء اعتزال هند محمد علي زوجة نضال الشافعي؟

اميرة الديب

مناخيري السبب.. أميرة أديب تروي تفاصيل رفضها في التمثيل

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد