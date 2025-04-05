حادث مأساوي.. كواليس مصرع سيدة وإصابة 5 من أسرتها في حريق بالهرم

شهدت منطقة الهرم حادثا مأساويا مساء أمس الجمعة ، راحت ضحيته سيدة وأصيب 5 من أسرتها بعد التهام حريق لشقتها.



تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين جري نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.