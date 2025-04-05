الرئاسة اللبنانية: اجتماع عون والمبعوثة الأمريكية بحث 3 ملفات مهمة

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت عن تفاصيل اجتماع الرئيس جوزيف عون مع نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان إن "الاجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ونائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورجان أورتاجوس، كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات".

وأشار البيان إلى أن أبرز الملفات التي بحثها عون وأورتاجوس، هو الوضع في الجنوب اللبناني، والحدود اللبنانية-السورية، والإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد.

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع سبقه خلوة بين الرئيس اللبناني والمبعوثة الأمريكية".

يأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الاعتداء على لبنان بشن غارات جوية على الرغم من اتفاق الهدنة مع حزب الله الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.