بسبب أغنية ابنها فى 80 باكو.. رحمة أحمد عن: ارتجلتها منذ ولادته

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن كواليس مشاركة ابنها مصطفى معها في مسلسل "80 باكو"، موضحة أن الأمر جاء بالصدفة بسبب انشغالها المستمر بالتصوير.

قالت مازحة خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "ON": "تقريبًا ما كنتش بشوفه، فقلت له تعال مثل معايا". مشيرة إلى أن مصطفى يبلغ من العمر قرابة أربع سنوات.

أوضحت رحمة أن ابنها لم يكن يحفظ أي حوار خلال التصوير، حيث اعتمدت المخرجة على تركه يرتجل بطريقته الخاصة، بينما كان فريق العمل يتفاعل معه ويبني المشهد بناءً على ما يقوله. أضافت: "المخرجة كانت ذكية إنها تسيبه يقول اللي عايزه، وإحنا بنرتجل عليه وسط المشهد".

تطرقت رحمة أحمد إلى أغنية "يا قلبي وحياتي" التي غنتها لـ مصطفى في العمل، ونالت إعجاب المتابعين، مشيرة إلى أنها في الأساس أغنية اعتادت على غنائها له منذ ولادته، قائلة: "دي أغنية ارتجلتها معاه كأم عادية". وأكدت أن مصطفى استمتع كثيرًا بتجربته في التصوير، مضيفة: "اتبسط قوي.. مصطفى متبسطش كده في الكيدز إيريا".

من ناحية أخرى أكدت الفنانة رحمة أحمد، أن سبب موافقتي على العمل في مسلسل “الكابتن”، هو العمل مع الفنان أكرم حسني، خاصة أنه أنا من المعجبين بعمل الفنان أكرم حسني.

وقالت رحمة أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العيد فرحة" المذاع عبر فضائية دي أم سي"، أنه شاركت في موسم رمضان الماضي، في مسلسل “الكابتن”، ومسلسل “80 باكو”، مؤكدا أنه اجتهدت كثيرا حتى أنه في بعض الأحيان كنت أتواجد في لوكيشن التصوير لفترات طويلة.

كان بعد ولادتي مباشرة

وعلقت رحمة أحمد علي دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي: “دور مربوحة كان وش السعد عليا .. وبحب الشخصية دي جدا عشان الشخصية دي كانت بالنسبالي تحدي بسبب أن ظهوري في الدور كان بعد ولادتي مباشرة وكنت باخد ابني معايا التصوير”.