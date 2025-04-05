البعبع.. تعليق ساخر لـ أحمد بلال على تصريحات ميدو

وجه أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، ردا على تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز الزمالك على الأهلي لكرة القدم مواليد 2007.

وكتب أحمد بلال، عبر فيسبوك: “الفكرة بتاعت أنا البعبع بتاعكم دي بتفكرني لما كنت بسيب ريموت التلفزيون لابني وهو صغير كان دايما يجيب أفلام هندي عشان بيحبو الدوشة”.

طول عمرنا البعبع .. تعليق ميدو عقب فوز الزمالك على الأهلي

علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ، علي فوز فريق الزمالك ٢٠٠٧ أمام الأهلي في منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

وكتب ميدو ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ اكس”: " في اسبوع واحد الحمد لله كسبنا الاهلي تحت ٢٠ سنه وتحت ١٧ سنة وان شاء الله بنعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل وهنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكوا.. مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكوا #الزمالك_أولًا".

الزمالك يحقق الفوز امام الاهلي



فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الأهلي بهدف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك، حسين أحمد حسام "ميدو".

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنياً جيداً على مدار شوطي اللقاء، وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدفاً، عن طريق حسين أحمد حسام "ميدو" فى الدقيقة 42 من زمن اللقاء، بجانب إهدار عدة فرص على مرمى الأهلي.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق، محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.