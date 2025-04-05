سياحة النواب: تمديد تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2025 يدعم الأقصر وأسوان ويجذب السياح

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية قرار وزير السياحة والآثار بتمديد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل، والذي سيغطي الفترة من مايو إلى أكتوبر 2025.

وأشارت عضو لجنة السياحة، إلى أن هذا القرار سيسهم بشكل كبير في تشجيع السياحة المصرية وزيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المناطق الأثرية والسياحية، خاصة في مدينتي الأقصر وأسوان، والتي تشهد إقبالاً كبيراً خلال الموسم السياحي الصيفي.

وأضافت أن هذا القرار يعكس التكامل بين الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية السياحية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري وجذب المزيد من السياح الدوليين والمحليين.

ولفتت إلى أن تزامن هذا القرار مع موسم الذروة السياحية سيسهم في زيادة الإقبال على المواقع الأثرية والمنتجعات السياحية في البلاد.

وأكدت النائبة، أن برنامج تحفيز الطيران يعد ركيزة أساسية في تنشيط السياحة المصرية، ويساهم في تحقيق خطة الدولة لتحويل مصر إلى وجهة سياحية عالمية على خارطة السياحة الثقافية والترفيهية، مع زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح.

ودعت إلى تعزيز الشراكات مع شركات الطيران لتقديم عروض تذاكر مخفضة وربطها بحزم سياحية تشمل زيارة المواقع التراثية، كما طالبت بإعداد عروض سياحية متنوعة تتناسب مع احتياجات وظروف جميع السياح، مما يشجعهم على اختيار مصر كوجهة سياحية مفضلة.

يذكر أن مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد وافق على تمديد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع السياحي المصري.