ابتهال أبو سعد.. كيف كشفت مساعدة مايكروسوفت لإبادة فلسطين؟ القصة الكاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة التى حدثت خلال احتفال أقامته مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها، حيث قامت المهندسة البرمجية ابتهال أبو سعد بمقاطعة عرض تقديمي للرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، مصطفى سليمان، فماذا حدث؟

ابتهال أبو سعد تفضح مايكروسوفت

خلال الاحتفال، قالت ابتهال أبو سعد، موظفة مايكروسوفت، مخاطبةً مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي: "عارٌ عليك. أنت مُستغل للحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية في منطقتنا. أيديكم ملطخة بالدماء. أيدي جميع موظفي مايكروسوفت ملطخة بالدماء. كيف تجرؤون جميعًا على الاحتفال بينما مايكروسوفت تقتل الأطفال؟ عارٌ عليكم جميعًا".

وأضافت الموظفة في مايكروسوفت ابتهال أبو السعد، عندما قاطعت كلمة سليمان: "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية".

مايكروسوفت مُلطخة بالدماء

وتابعت “أبو سعد”: ”عارٌ عليك. أنت مُستغلّ للحرب. كفّ عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية يا مصطفى. كفّ عن استخدام الذكاء الاصطناعي للإبادة الجماعية في منطقتنا. يداك مُلطختان بالدماء. أيدي مايكروسوفت مُلطخة بالدماء”.

ورد سليمان الذي كان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الموظفة قائلا: “أسمع احتجاجك، شكرا لك”، ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان.

وتم إخراج الموظفة، التي تعمل في فريق محرك التعرف على الكلام التابع لشركة Microsoft AI، على الفور.

رسالة من “أبو سعد”

وأرسلت “أبو سعد” رسالة إلكترونية، إلى مصطفي سليمان والمسئولين التنفيذيين في مايكروسوفت، بما في ذلك الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، والمديرة المالية إيمي هود، والمديرة التشغيلية كارولينا ديبك هابي، وبراد سميث، رئيس الشركة.

وكتبت في البريد الإلكتروني: ”لقد عبّرتُ عن رأيي، بعد أن علمتُ أن مؤسستي تُموّل إبادة شعبي في فلسطين، لم أجد خيارًا أخلاقيًا آخر.. خاصةً بعد أن شهدتُ كيف حاولت مايكروسوفت قمع أي معارضة من زملائي في العمل الذين حاولوا إثارة هذه القضية".

وتابعت “أبو سعد” فى رسالتها: "على مدار العام والنصف الماضيين، أُسكِت مجتمعنا العربي والفلسطيني والمسلم في مايكروسوفت، وتعرض للترهيب والمضايقة والتشهير، دون أي عقاب من مايكروسوفت".

من هى ابتهال ابو سعد؟

ولدت المهندسة ابتهال أبو السعد فى الرباط المغربية، ودرست هندسة علوم الحاسب الآلي والبرمجة في جامعة «هارفارد»، ثم التحقت بالعمل في شركة «مايكروسوفت» ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه آي ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحروب الأخيرة في غزة ولبنان.

وتضمن التحقيق أيضًا تفاصيل غارة جوية إسرائيلية طائشة عام 2023 أصابت سيارة تقل أفراد عائلة لبنانية، ما أسفر عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن.