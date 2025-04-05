غموض مصير حارس مرمي الأهلي في الموسم المقبل| القصة الكاملة

منافسة قوية شهدتها الساعات القليلة الماضية لضم حمزة علاء، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

منافسة قوية لضم حمزة علاء

وتشير تقارير صحفية إلي أن كلا من نادي الزمالك وبيراميدز دخلا في منافسة قوية خلال الساعات الماضية للتعاقد مع حارس الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.



ويقترب الحارس الشاب من التوقيع لنادي بيراميدز، بعدما توصل لاتفاق شبه نهائي مع مسؤولي النادي السماوي بشأن جميع التفاصيل المالية والشخصية، إلا أن التوقيع الرسمي لم يتم.

وتسعى إدارة بيراميدز لحسم الصفقة سريعًا، خاصة بعد تقديم عرض مالي مغرٍ بلغت قيمته نحو 10 ملايين جنيه سنويًا، ما يعزز من فرص إتمام التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

حمزة علاء يرد على شائعات رفض التجديد مع الأهلى

من جانبه رد حمزة علاء حارس مرمى الأهلى على الشائعات المتداولة بشأن رفضه التجديد للمارد الأحمر، مؤكدا أنها غير حقيقية.

ونشر علاء عبر حسابه على إنستجرام، تعليقا قال فيه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

وأضاف: "رسالة لجماهير النادي الأهلي الغالية، حابب أوضح حاجة مهمة بخصوص الكلام اللي اتقال عني في الإعلام مؤخراً، واللي بيقول إني رفضت أقعد مع إدارة النادي أو الناس المسؤولة في النادي اللي أتشرف بالانتماء ليه منذ طفولتي وحتى الآن، الكلام ده كله مش حقيقي ومفيش منه أي حاجة صح".

الضوء الأخضر لخوض تجربة احتراف خارجية

وتؤكد التقارير أن حمزة علاء لا يمانع في تجديد تعاقده مع الأهلي، لكن بشرط واضح، وهو الحصول على الضوء الأخضر لخوض تجربة احتراف خارجية.

ويرغب الحارس في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، بسبب بقائه المستمر على دكة البدلاء، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير بشكل أساسي في حماية مرمى الفريق.